Probabili formazioni Italia-Portogallo | Finale Europei Under 19 | chi è l’arbitro | assenti | squalificati | ballottaggi Ndour pronto a riprendersi la scena | Hasa o Faticanti out

(Di domenica 16 luglio 2023) È fissato alle 21.00 di questa sera, domenica 16 luglio, l’appuntamento per ladegli19 che vede coinvolta anche l’. Gli Azzurrini, dopo aver battuto 3-2 in semila Spagna, nell’ultimo atto avranno di fronte ilche ha eliminato la Norvegia (vittoria 5-0), ma che nel girone aveva sconfitto anche la formazione del ct Alberto Bollini con un rotondo 5-1. Al National Stadium di Ta’ Qali (Malta), dunque, l’cercherà rivincita in un match che sarà diretto dal tedesco Sven Jablonski e che sarà visibile sia sulla Rai che sulla piattaforma web della Uefa. Quella tra Azzurrini e lusitani sarà una riedizione delle finali del 2003 e del 2018: nel primo caso si impose l’, nel secondo il ...

, sono stati i nostri avversari a festeggiare il titolo. Le dichiarazioni 'Non è una rivincita, è una finale europea - spiega il commissario tecnico Alberto Bollini - Dobbiamo dare grandi meriti a que ...Al National Stadium di Ta’ Qali (Malta) andrà in scena domani, domenica 16 luglio, la finale degli Europei Under 19. In campo anche l’Italia che ha battuto la Spagna 3-2 nel turno precedente. Di front ...