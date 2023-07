(Di domenica 16 luglio 2023) FUKUOKA (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Arriva la prima medaglia per l’Italia ai Mondiali di Fukuoka. In chiusura della terza giornata dei Mondiali delle discipline acquatiche in Giappone, Lindae Lucrezia, la nuova coppia del doppio, conquistano una meritatissima medaglia. Con la loro Fenice convincono tutte le giurie e ottengono 263.0334 punti, di cui 165.6334 per gli otto elementi (cinque obbligatori, due ibridi e l’acrobatico iniziale) e 97.4000 per l’impressione artistica (coreografia e musica, performance e transizione). Ma soprattutto senza commettere errori. Gioia, soddisfazione e meriti da condividere anche con la riserva Francesca Zunino. “Evviva, non abbiamo sbagliato nulla. Questa sera bistecche”, sorridono all’uscita. Nel preliminare venerdì erano state ottave con 234.2667 ...

Non abbiamo fatto errori e ilobiettivo l'abbiamo raggiuto", dichiarano all'uscita. Risultato ... Ai piedi della Cina e solo quinta ...Non abbiamo fatto errori e ilobiettivo l'abbiamo raggiuto". "Con l'introduzione delle nuove regole è uno sport completamente diverso " continua Cerruti " che non lascia spazio al minimo errore.Ai piedi della Cina e solo quinta l'Austria. In chiusura della terza giornata dei ... Non abbiamo fatto errori e ilobiettivo l'abbiamo raggiunto". "Con l'introduzione delle nuove regole ...

Primo podio mondiale azzurro, Cerruti-Ruggiero d'argento Agenzia ... Italpress

FUKUOKA (GIAPPONE) (ITALPRESS) - Arriva la prima medaglia per l'Italia ai Mondiali di Fukuoka. In chiusura della terza giornata dei Mondiali delle discipline acquatiche in ...Il nove volte campione del mondo della MotoGp ha trionfato nelle campionato GT con la Bmw sulla pista di casa. Primo successo per il Dottore nella categoria ...