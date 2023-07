Primo piano esplosivo | Anna Tatangelo | lato A incontenibile

Epoche in cui la scienza ha iniziato a svolgere anche ruoli dinei contesti bellici e in quelli politici. Saggio Mattia Sopelsa Se la passione per la storia si intreccia con quella della ...Paradossalmente la crisi energetica ha riportato ini big del petrolio come Eni (+24% in 12 mesi) ma anche società come Enel, fortemente impegnata nelle energie rinnovabili (+25% nell'...Ilmaggio 1945 si suicidò con tutta la sua famiglia. Nel 1970 furono rinvenuti i corpi dai ... Ildominante è certamente il cerebrale per l'armonia tra le sue componenti. Sarà questoa ...

(primo piano)- L'Apologia Del Codardo – Corriere Peligno Corriere Peligno

Il piano del governo per accelerare il pagamento delle liquidazioni dei dipendenti pubblici è già sul tavolo dei tecnici. E tra qualche giorno sarà oggetto del confronto ..."La prima di Nesta. I granata sfidano Castelnovo Capitale", titola il Quotidiano Sportivo. A Toano (ore 17) l’occasione.