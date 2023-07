Prime anticipazioni su Un Professore 2 | trama | nuovi personaggi e una convivenza forzata

(Di domenica 16 luglio 2023) Un2 sta tornando. Dante Balestra e i suoi alunni sono pronti a iniziare un nuovo anno scolastico con la seconda stagione, in onda su Rai1 da giovedì 16 novembre 2023. La fiction, che ha debuttato sulla rete ammiraglia durante l’inverno del 2021, è liberamente ispirata alla serie spagnola Merlì. Cosa aspettarsi in questa nuova stagione? Le vicende di Un2 continueranno ad avere come sfondo il Liceo Leonardo Da Vinci di Roma. L’anticonformista Dante Balestra (interpretato ovviamente da Alessandro Gassmann) tornerà a insegnare filosofia ai suoi alunni, ma anche ad aiutarli a risolvere i loro problemi. Amori complicati, genitori troppo impiccioni e sogni a occhi aperti, anche Dante avrà il suo da fare. Ilinfatti vivrà alla luce del sole la sua storia d’amore con Anita (Claudia Pandolfi). I due ...

Condividi su: Temptation Islanddella puntata che andrà in onda domani, lunedì 17 luglio intime su Canale 5. Al timone della conduzione ci sarà come di consueto Filippo Bisciglia che con i vari falò racconterà ...... o almeno lo sono lepuntate perché la seconda parte arriverà solo il mese prossimo. Ecco tutte lesull'amatissima serie che ha incantato tutti gli spettatori e ha spinto la ...E, mentre escono lesu ruoli dei calciatori e quotazioni, ci chiediamo: quando esce il listone del Fantacalcio 2023 - 2024ruoli: le new entry e le quotazioni più ...

Su DMZ le prime anticipazioni di MODERN WARFARE 3 Powned.it

Temptation Island Anticipazioni della puntata che andrà in onda domani, lunedì 17 luglio in prime time su Canale 5. Al timone della conduzione ci sarà come d ...Nuova puntata su Rai 2 dello show musicale dell’estate: sul palco Blanco, Annalisa, Paola e Chiara, Tommaso Paradiso e tantissimi altri artisti.