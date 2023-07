Prima Pagina IN Edicola | l’Inter scarica Lukaku Ora solo la Juventus

(Di domenica 16 luglio 2023) La ‘IN’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamentein relazione al. Di seguito, in ante, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la proprianella versione cartacea in. CORRIERE DELLO SPORT, via libera.si ritira: c’èla. Big Rom da Allegri: il contratto è pronto, maVlahovic deve andare al PSG. Al Chelsea 40 milioni e 8 netti per tre anni al belga che ha rotto col club di Zhang e domani andrà in ritiro con i Blues. Morata vuole tornare a lavorare con José e Dybala. La Roma prepara il vertice con ...

... limitandosi a dire che ce ne sono tante che vestono molto male, spiegando però: Voltandoe ... Giovanni Ciacci ammette: 'Quando c'è l'amore di mezzo mi diverto sempre'della fine dell' ...La visita giunge al termine di un viaggio di due tappe che lo ha portatoin Lituania per il summit della Nato e poi in Polonia.L'allarme "rosso" per l'ondata di calore senza precedenti in molte delle più famose città italiane, si è addirittura guadagnato lasu alcune tra le principali testate del mondo. Il Times,...

PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Lukaku, brivido Juve" Tutto Napoli

"Garcia telefona Osimhen e aspetta Lozano-Zielinski" si legge in prima pagina sull'edizione odierna del Corriere dello Sport. In primo piano Lukaku che sta per approdare alla Juve che prima però deve ...L’Estate si fa soffocante e ci attende una settimana nella quale si potrebbe scrivere una pagina di meteo storica. L’anticiclone africano è pronto a ...