Prestiti | rate non pagate per 232 milioni «Sono tante le famiglie in difficoltà»

(Di domenica 16 luglio 2023) L’ANALISI DELLA FABI . Oltre la metà per mutui sulle compravendite immobiliari. In Italia il totale è 14,9 miliardi. Manzoni: «Incide la crescita dei tassi di interesse e i salari non si adeguano». Dubbi sullo «spalmamutui».

... secondo le rilevazioni Codacons, costano fino a 5mila euro all'anno in più rispetto al 2021, sia sulledegli altri. È il caso dei finanziamenti per l'acquistare l'automobile. Uno ...... che al giorno d'oggi, stando alle rivelazioni del Codacons, costano fino a 5mila euro in più all'anno rispetto al 2021, ma incide in modo pesante anche sulledei piccoli. Il salasso ..."Quasi tutti i'Buy now pay later' sono a costo zero per i consumatori quando levengono rimborsate in tempo, ma possono risultare estremamente costosi in caso di ritardo o di mancato ...

Mutui e prestiti, famiglie in crisi Rate non pagate per 1 miliardo il Resto del Carlino

L’aumento dei tassi di interesse incide anche su finanziamenti o prestiti per l’acquisto di un’auto. Lo segnala uno studio di Federcarrozzieri, l’associazione delle autocarrozzerie italiane. A dicembr ...I ripetuti aumenti ai tassi di interesse decisi dalla Bce di Christine Lagarde per spegnere l'inflazione stanno determinando pesanti effetti sia sui mutui che oggi, secondo le rilevazioni Codacons, co ...