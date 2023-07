Preoccupazione per un motociclista scomparso nella notte | ritrovato all’alba dai Vigili del fuoco

(Di domenica 16 luglio 2023) Bergamo. Ideldi Bergamo sono intervenuti per la ricerca di una persona. Si tratta di un uomo partito in sella alla sua moto trial da Vigano San Martino e che avrebbe dovuto arrivare ad Albino. Le ricerche sono iniziate intorno alle 3 dicon PCA (Posto di Comando Avanzato) istituito ad Albino, stazione TEB. Sul posto una squadra della Centrale, UCL con TAS di Bergamo, i volontari di Gazzaniga, insieme al personale del 118 e del Soccorso Alpino. L’uomo è statointorno alle 6 di domenica mattina, 16 luglio, da una squadra deidel. Ilsta bene, era caduto in moto e non riuscendo più a riavviarla si era fermato a dormire.

