Premio Bruno Lauzi giovedì 20 luglio ad Anacapri

(Di domenica 16 luglio 2023)20, in piazza San Nicola con inizio alle ore 21, si terrà la serata finale del, giunto alla XIV edizione e sapremo chi sarà il vincitore. Marino Bartoletti e l’attrice Francesca Ceci condurranno l’evento che prevede le esibizioni dal vivo dei 5 finalisti e il tributo di Fausto Leali. La giuria presieduta da Giordano Sangiorgi, organizzatore del MEI – Meeeting delle Etichette Indipendenti di Faenza – ha selezionato i cinque finalisti che interpreteranno, oltre al loro brano inedito, anche un brano di, precisamente gli artisti e i brani finalisti saranno: · Lisa Brunetti in arte Helle con “Nebraska” – “Sogni d’oro”; · Loredana De Falco in arte Maladie des if; con “Origami” – ...