Preghiera della sera del 16 Luglio 2023 | “Fammi vedere una luce”

(Di domenica 16 luglio 2023) “una”. Con ladi oggi chiediamo alla Santissima Trinità di concederci questa grazia per intercessionenostra madre celeste. La Santissima Trinità sia sempre lodata, servita e onorata da tutte le creature in Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere L'articolo proviene da Ladi Maria.

Anche i giovani, per il Papa, "possono seminare il Vangelo nei solchiquotidianità", ad esempio con lao con il "tempo da dedicare agli altri, a chi ha più bisogno: può sembrare perso,...Conosce il nostro terreno, sa che i sassinostra incostanza e le spine dei nostri vizi ...e tempo per gli altri: è l'invito ai giovani Poi il suo sguardo va a i giovani e ai modi ......perso la memoria Il Signore abbia pietà di noi e liberi la famiglia umana dal flagelloguerra. In particolare, preghiamo per il caro popolo ucraino che soffre tanto ] " Questa ladi ...

Preghiera del Mattino SABATO 15 LUGLIO 2023 Lodi Memoria ... La Luce di Cristo

Interrogandosi sul senso più profondo dell’evento, se si elimina l’intento di annunciare Cristo ai giovani, cosa resta di una Giornata della GioventùNoi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...