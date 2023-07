Portogallo-Italia 0-1 | azzurrini campioni d’Europa Under 19

(Di domenica 16 luglio 2023) Roma, 16 lug. – (Adnkronos) – A 20 anni dall’unica vittoria, la Nazionale19 non ha perso la possibilità di tornare sul trono. Gliallenati da Alberto Bollini hanno infatti sconfitto per 1 a 0 il, ribaltando la sconfitta nella fase a gironi. Al National Stadium, l’è subito passata in vantaggio con un colpo di testa del 19enne Michael Kayode, su assist di Luis Hasa.Primo tempo lucido degliche hanno avuto diverse occasioni per allungare mentre i lusitani si sono limitati a tentare dalla distanza. Nel secondo tempopiù incisivo, con l’ultimo spavento a pochi secondi dalla fine su un tiro di Herculano di poco a lato.Ilera arrivato a questa finale senza aver perso una partita tra ...

La vittoria dell' Europeo di categoria contro il(1 - 0), vent'anni dopo l'ultima volta, dimostra che l'è ancora in grado di sfornare talenti . Ora è il momento di valorizzarli. Da ...... Rai Due: TIM Summer Hits è stato seguito da 1.242.000 spettatori (10.1%);Uno: Fbi Most Wanted ha appassionato 783.000 spettatori (5.8%); Rai Tre: Europei Under 19ha ...Il primavera viola Kayode segna il gol decisivo ale regala il titolo continentale all'. Protagonista anche Amatucci

Europeo Under 19, Portogallo-Italia: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming Calciomercato.com

(ANSA) - ROMA, 16 LUG - C'è un'Italia del calcio che vince e illumina il futuro. E' l'U19 che batte 1-0 il Portogallo e conquista l'europeo di categoria: 20 anni dopo ...Dopo vent'anni l'Italia Under 19 è ritornata sul tetto d'Europa. I ragazzi di Bollini sono stati trascinati in finale contro il Portogallo grazie alle prodezze di Hasa, Lipani ed Esposito. Ma non solo ...