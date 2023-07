Portogallo-Italia 0-1 | azzurrini campioni d’Europa Under 19

(Di domenica 16 luglio 2023) Al National Stadium,subito in vantaggio con un colpo di testa del 19enne Michael Kayode A 20 anni dall’unica vittoria, la Nazionale19 non ha perso la possibilità di tornare sul trono. Gliallenati da Alberto Bollini hanno infatti sconfitto per 1 a 0 il, ribaltando la sconfitta nella fase a gironi. Al National Stadium, l’è subito passata in vantaggio con un colpo di testa del 19enne Michael Kayode, su assist di Luis Hasa. Primo tempo lucido degliche hanno avuto diverse occasioni per allungare mentre i lusitani si sono limitati a tentare dalla distanza. Nel secondo tempopiù incisivo, con l’ultimo spavento a pochi secondi dalla fine su un tiro di Herculano di poco a lato. Il ...

