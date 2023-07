Poels vince la 15^ tappa del Tour | Vingegaard resta leader

(Di domenica 16 luglio 2023) SAINT-GERVAIS MONT-BLANC (FRANCIA) (ITALPRESS) – Woutin solitaria la quindicesimadelde France 2023, la Les Gets (Portes du Soleil) – Saint-Gervais-Monte Bianco di 179 chilometri con arrivo in salita: il corridore olandese della Bahrain Victorious ha staccato di 2'08” Wout Van Aert (Jumbo – Visma) e di 3'00” Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies). Non cambia nulla per quanto riguarda la sfida a distanza tra Jonase Tadej Pogacar: lo sloveno ha cercato l'attacco a un chilometro dal traguardo ma non è riuscito a staccare il rivale danese, rimasto a ruota fino al traguardo. E' stata unacomplicata e con diverse novità nelle classifiche: Giulio Ciccone ha strappato la maglia a pois a. Nei primi 50 chilometri c'è stata anche ...

