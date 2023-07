Più di 100 persone rimangono bloccate per ore nella casa di Agatha Christie | l’inquietante episodio durante la visita turistica

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 16 luglio 2023) Unaimmersa nel verde della campagna inglese. 100si aggirano tra le sue stanze quando, a causa del maltempo, cade un albero e li blocca per ore all’interno. Potrebbe tranquillamente essere l’incipit di uno dei tanti libri gialli dieppure questa volta è la realtà. E, come se non bastasse, la dimora in questione è proprio quella della celeberrima scrittrice di libri gialli. Andiamo con ordine. L’ex dimora della famosa giallista a Greenway (Inghilterra), come altre abitazioni in tutta Europa, da tempo è diventa un museo e ogni anno attira moltissimi turisti appassionati del genere. + Per questo il 14 luglio scorso vi erano al suo interno oltre 100tori quando, a causa del maltempo, intorno alle 11:30, un albero è caduto sull’unica strada a senso unico che collega la ...