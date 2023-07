Pistocchi | «Lukaku e Vlahovic | stesso rendimento ma una differenza»

Leggi su inter-news

(Di domenica 16 luglio 2023) Il giornalista Maurizioha fatto il punto sulla decisione della Juventus di rimpiazzare Dusancon Romelu, sottolineandone ile una– Non è convinto Mauriziodella decisione in attacco da parte della Juventus. Queste le sue parole su Twitter: “Nelle ultime quattro stagioni, Romelu(1993) ha uno score di 65 gol in 123 partite, con una media di 0.52. Dusan(2000) ha uno score di 61gol in 130 partite, con una media di 0.46. Tra i due ladiè minima, ma il serbo ha 7 anni di meno“. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...