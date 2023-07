Pisa | maxi rissa per droga alla stazione Un arresto e due denunce

(Di domenica 16 luglio 2023) La Polizia è intervenuta ieri sera, 15 luglio 2023, per unache ha coinvolto decine di persone nella zona dellaferroviaria die alcune di loro hanno riportato ferite da arma da taglio giudicate guaribili in 40 giorni dopo il ricovero in ospedale ma non corrono pericolo di vita

Praticamente l'intero dispositivo interforze schierato dalla Questura nella zona di piazza delle Vettovaglie e dintorni (per monitorare la movida) si sposta alla stazione per sedare larissa e ...... l'ex calciatore nerazzurro non riscattato dal. La società nerazzurra non ha interrotto le ... Restare in Europa oppure andare in Medio Oriente per unaofferta L'OFFERTA - La telefonata è di ...Scieri, allora parà di leva, fu trovato morto nella caserma Gamerra diil 16 agosto 1999. I ... morti in un bacino per l'irrigazione a manduria Fotogallery - Taranto, famiglia installatenda ...

Pisa, maxi rissa in zona stazione: un arresto e due denuciati VTrend.it

La Polizia è intervenuta ieri sera, 15 luglio 2023, per una rissa che ha coinvolto decine di persone nella zona della stazione ferroviaria di Pisa e alcune di loro hanno riportato ferite da arma ...Senegalesi e nigeriani si affrontano fra pugni e coltelli. Una persona colpita alla gola: in due finiscono all’ospedale. Carabinieri e polizia cinturano la zona. Indagini in corso.