(Di domenica 16 luglio 2023) Ildi un velivoloè precipitato,ndo la, a Ferrara di Monte Baldo, un comune montano delsituato sul versante orientale del monte omonimo. L', per cause ancora da accertare, ha perso quota ed è precipitato nella zona del Vajo dell'Orsa, area naturalistica frequentata da turisti e da appassionati di trekking. Sul luogo è intervenuto un elicottero del Suem 118, in attesa dell'arrivo dei Vigli del Fuoco al lavoro oer il recupero della salma e dello stesso velivolo. Sul posto anche una squadra del soccorso alpino.

invece terreno Pascal Wehrlein per colpa di un incidente al primo giro che lo ha costretto ai ...Team Punti 1 N. Cassidy Envision Racing 171 2 J. Dennis Avalanche Andretti 166 3 M. Evans ...... quasi sempre in controllo ildella Jaguar, il primo nella storia dell'ePrix capitolino a ottenere il successo dalla pole position. E dire che Evans al viala posizione in favore del ...Ricciardo è ora il terzoRed Bull, che lo ha recuperato dopo il disastroso 2022 al fianco di ... Anzi, ultimamente proprioacqua da tutte le parti, vedi il ricordo a DeVries, altro elemento ...

Pilota perde la vita dopo la caduta di un ultraleggero nei boschi del Veronese Sky Tg24

E' successo a Ferrara di Monte Baldo, un comune montano del Veronese situato sul versante orientale del monte omonimo. L'ultraleggero, per cause ancora da accertare, ha perso quota ed è precipitato ...Alyoska Costantino | Se la vittoria ottenuta ieri in Gara 1 è rimasta intrisa di qualche polemica per quanto avvenuto al primo giro, il successo in Gara 2 ad ...