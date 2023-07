Pillon e il tweet sul matrimonio di Michela Murgia | “Auguri | e guarisci presto” Valanga di critiche su Twitter | “Vergognati”

(Di domenica 16 luglio 2023) “ha deciso di sposarsi definendo il‘patriarcale e limitato’., di alternative ne avevi molte, ma hai scelto il. Forse perché sai che è la forma più alta per riconoscere l’amore tra un uomo e una donna., e!”. L’ex senatore della Lega Simone, con un messaggio su, innesca la polemica sultra la scrittricee Lorenzo Terenzi con un rito civile ‘in articulo mortis’. E riceve unadi commenti commenti critici e taglienti. In cui, esplicitamente, gli dicono di vergognarsi. Gli utenti, in particolare, polemizzano per la scelta di fare gli ...

Fa discutere sui social uncon cui l'ex senatore della Lega Simoneha commentato l' annuncio di Michela Murgia di un matrimonio civile " in articulo mortis ", in cui la scrittrice malata di tumore chiedeva di non ...Che ignominia', ha commentato in un, diretto a, il co - portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli.Così, in un, subito molto contestato sui social, l'ex senatore leghista Simoneha commentato le nozze di Michela Murgia, riportando l'articolo de Il Giornale che titola in maniera ...

Il tweet di Pillon a Murgia: "Avevi molte alternative, ma hai scelto il matrimonio" RaiNews

Auguri, e guarisci presto!”. Così, in un tweet, l’ex senatore leghista Simone Pillon ha commentato le nozze di Michela Murgia, riportando l’articolo de Il Giornale che titola in maniera polemica ...Fa discutere sui social il post con cui l'ex senatore della Lega ha commentato l'annuncio della scrittrice di un matrimonio civile "fatto controvoglia" ...