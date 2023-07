Pierluigi Diaco e la lotta contro la depressione | “Non volevo più vivere | l’ho sconfitta governando il mo ego”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 16 luglio 2023) “Avevo un grande senso di vuoto, nonpiù”.in una lunga intervista al Corriere della Sera parla dei momenti di buio attraversati in passato, dall’uso di droghe allasuperata anche grazie all’analisi.E LALA– A ben vedere le prime difficoltà per il conduttore tv si sono presentate in età infantile. Aveva infatti solo 5 anni quando suo padre venne a mancare a causa di un infarto: “La rete affettiva che mi ha sorretto è stata tutta al femminile: mia madre, le mie tre sorelle più grandi. Sono cresciuto circondato da grande premura, attenzione, rigore, disciplina” ha spiegato. Poi, come detto, l’incon la droga, anche ...