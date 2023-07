Pesta la compagna | la insegue e dà fuoco all' auto | violenza a Napoli

... dopo averla messa in moto, si preparava a utilizzarla come " ariete " con l'obiettivo di sfondare l'ingresso dell'abitazione all'interno della quale lasi era rifugiata. Per fortuna, grazie ...e stacca a morsi l'orecchio dellaÈ avvenuto ieri mattina, lunedì 3 luglio, al culmine di una violenta lite tra la coppia. L'uomo ha cominciato a insultare e minacciare fisicamente la ...Giunti sul posto i militari si accorgevano della presenza di un uomo, in forte stato di agitazione, e constatavano nell'immediatezza, che una donna, la sua, era in evidente stato di choc, e ...

Afragola, picchia la compagna e lei fugge dai carabinieri. Ma lui le incendia l'auto davanti alla caserma Corriere della Sera

La donna sopportava da tempo le angherie del compagno violento. Dopo l'ultimo episodio, è fuggita dai carabinieri: sconcertante la reazione dell'uomo ...La Polizia di Campobasso ha dato esecuzione ad un mandato di arresto europeo su richiesta del sostituto procuratore Elisa Sabusco, approvato dal gip Veronica D’Agnone del Tribunale del capoluogo ed es ...