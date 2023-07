Perché Larissa Iapichino si è ritirata agli Europei U23? Cos’è successo e cosa si è fatta | vittoria con un salto

Leggi su oasport

(Di domenica 16 luglio 2023)si è laureata Campionessa d’Europa Under 23, trionfando a Espoo (Finlandia) e confermando lo scontato pronostico della vigilia. L’azzurra si è imposta nelin lungo con la misura notevole di 6.93 metri (1,2 m/s di vento a favore), realizzando il proprio personale all’aperto e fermandosi ad appena quattro centimetri dal riscontro con cui lo scorso inverno conquistò la meda d’argentoIndoor. La fuoriclasse toscana, reduce da due vittorie in Diamond League, ha arpionato il titolo continentale di categoria dopo quello ottenuto quattro anni fa tra le under 19. La figlia di Fiona May, allenata da papà Gianni, ha piazzato ilvalido al primo tentativo, seguito poi da un balzo da 6.67 metri. Successivamente la pioggia ha fatto ...