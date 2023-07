Parolo | «Milikovic? Mi dispiace abbia lasciato la Lazio per andare in Arabia…»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 16 luglio 2023) Marco, ex centrocampista dellae oggi opinionista per DAZN ha parlato a calciomercato.it della partenza di Milinkovic-Savic Marco, ex centrocampista dellae oggi opinionista per DAZN ha parlato a calciomercato.it della partenza di Milinkovic-Savic. MILINKOVIC – Credo proprio fosse giunto il momento di lasciare la, mache l’fatto perin Arabia e non in una squadra top dove poteva esprimersi e diventare ancora più grande. I colpi non gli mancano, Sergej ha tutto per diventare uno dei giocatori più forti che ci siano, mi ha colpito perché so che tipo di ambizioni possa avere, ma ha fatto la sua scelta.solo perché è un giocatore straordinario e lì in Arabia, nonostante ...