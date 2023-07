Papa Francesco ricorda le bombe su Roma | “Basta il flagello della guerra”

(Di domenica 16 luglio 2023)– “Vogliore che ottant’anni fa, il 19 luglio 1943, alcuni quartieri di, specialmente San Lorenzo, furono bombardati, e il, il Venerabile Pio XII, volle recarsi in mezzo al popolo sconvolto. Purtroppo anche oggi queste tragedie si ripetono. Com’è possibile? Abbiamo perso la memoria? Il Signore abbia pietà di noi e liberi la famiglia umana dal. In particolare preghiamo per il caro popolo ucraino, che soffre tanto”. Lo ha detto, dopo l’Angelus, in piazza San Pietro. “Saluto tutti voi,ni e pellegrini di vari Paesi – ha esordito il Pontefice – Saluto le Suore Missionarie di Nostra Signora degli Apostoli, riunite aper il loro Capitolo ...

Riuscirà insomma ilargentino a "istituzionalizzare" i cambiamenti fin qui introdotti Fatti La chiesa dopo: chi sono i cardinali che eleggeranno il prossimoPeloso ...Si tratta perlopiù di persone senza fissa dimora e senza una residenza, gli "ultimi", gli "scarti" della società come ricorda spessonel richiamare cristiani e uomini di buona volontà ......000 others, but for the entire city the toll (...) (it): il Signore liberi la famiglia ... o Senhor livre a família humana do flagelo da guerra (es) ElFrancisco: Que Dios libere la ...

Le confessioni di Gänswein l’esiliato. Il monsignore “spedito” in Germania da papa… Il Fatto Quotidiano

P. Criveller, missionario del Pime e sinologo: nella nomina di Shen Bin a vescovo di Shanghai il papa ha a cuore il bene del popolo di Dio e noi con lui. Ma dall'intervista del card. Parolin emerg ...LA STORIA. La famiglia di Brescia ha affrontato la grave cardiopatia della terzogenita, «rinata» all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.