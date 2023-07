Paolo Maldini nuova avventura con la Nazionale?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 16 luglio 2023) Anche chi non è milanista ha sofferto o comunque visto con dispiacere l’allontanamento didal club rossonero. Anche perché ha dato adito a tutti coloro che affermano che nel calcio non esista la riconoscenza. Di certo non hanno torto e questa vicenda specifica è stata un po’ un tasto dolente per tutti quanti. Ora però per l’ex direttore tecnico del Milan si potrebbero aprire le porte per unache potrebbe vederlo protagonista innuovo capo-delegazione della? Pagina facebook Il vero MilanistaLaazzurra sta cercando le dovuto scosse e i relativi riassestamenti per rimettersi in carreggiata. Così, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è partito un piccolo ...