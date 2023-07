... Ilaria Spada , Ricky Memphis , Marco Bocci , Pietro Sermonti , Valerio Aprea , Riccardo Milani ,Cortellesi e Matteo Garrone , ai quali bisogna aggiungere la modella e influencer, tutti i prodotti esatti del look da sposa L'abbiamo incontrata a un evento aperto al pubblico, organizzato da Lancôme nella storica profumeria Douglas in Corso Buenos Aires di Milano. ...... un outfit assolutamente da copiare è quello diche potete vedere nella foto. Un completo coordinato di un brillante corallo abbinato ai sandali bassi dorati . Le calzature richiamano i ...

Paola Turani, le sue 10 regole di bellezza (il primo è… dare un bacio a Enea!) Vanity Fair Italia

Sabato 15 luglio, in seconda serata su Rai1, andrà in onda lo Speciale dedicato alla sesta edizione del Filming Italy Sardegna Festival, che si è svolto dal 20 al 22 giugno nella favolosa cornice del ...Dai modelli colorati, cut out e minimal a quelli scintillanti, i costumi delle celeb dettano le tendenze beachwear del momento.