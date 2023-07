Pallanuoto | Mondiali Setterosa a valanga al debutto | 27 - 1 all' Argentina

(Di domenica 16 luglio 2023) Le azzurre del ct Silipo torneranno in vasca martedì contro il Sudafrica FUKUOKA (GIAPPONE) -sul velluto per ilaidi Fukuoka. Nel primo match del Girone C, le azzurre del ...

Le azzurre del ct Silipo torneranno in vasca martedì contro il Sudafrica FUKUOKA (GIAPPONE) - Debutto sul velluto per il Setterosa aidi Fukuoka. Nel primo match del Girone C, le azzurre del ct Carlo Silipo hanno travolto l'Argentina con il punteggio di 27 - 1 (3 - 1, 7 - 0, 6 - 0, 11 - 0). Martedì Nazionale ancora in vasca ...Tutto pronto per Italia - Francia , partita valevole per il gruppo B dimaschile deidi Fukuoka 2023 delle discipline acquatiche, in corso di svolgimento da venerdì 14 a domenica 30 luglio. Dopo la giornata dedicata allafemminile, si apre ...Tutti gli italiani in gara lunedì 17 luglio aidi Fukuoka 2023 delle discipline acquatiche, in programma da venerdì 14 a domenica 30 ...iridata che vede aprirsi anche il torneo di...

LIVE Italia-Argentina, Mondiali pallanuoto femminile 2023 in DIRETTA: alle 9.00 il Setterosa OA Sport

MONDIALI PALLANUOTO - Le azzurre di Carlo Silipo centrano la partita perfetta contro avversarie di livello più modesto: segnano tutte a parte i portieri.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.10 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live! 10.09 Superiorità numeriche: Italia 1/4 + 2 rigori e Argentina 0/7 + 2 rigori. 10.08 Unica re ...