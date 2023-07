Pallanuoto | Mondiali 2023 | domani l’esordio del Settebello | sfida alla Francia

(Di domenica 16 luglio 2023) “per esperienza è sempre un po’ complicato. Avremo la prima partita contro laa cinque giorni dall’arrivo e gli strascichi del doppio fuso orario potrebbero farsi sentire” parole da uomo esperto come Sandro Campagnavigilia dellad’esordio deidiper la Nazionale maschile. Gli azzurrinoalle 6.30 italiane in quel di Fukuoka lanel primo incontro del Gruppo B che include anche Canada e Cina e dunque mette Del Lungo e compagni nettamente sul primo gradino a livello di pronostico. Nettamente favorito ilsui transalpini: gli ultimi precedenti parlano chiaro, tutti in favore del Bel Paese (11-8 in World Cup a marzo, 16-8 agli ...

Fukuoka. Una vittoria larga, in scioltezza, per scrollarsi di dosso un po' di tensione e smaltire le utlime tossine del fuso orario. Iniziano nel migliore dei modi i campionatidifemminile a Fukuoka per il Setterosa, che nel match d'esordio, per il gruppo C, travolge 27 - 1 (parziali 3 - 1, 7 - 0, 6 - 0, 11 - 0) l'Argentina.Si torna in acqua nella giornata di domani con la quarta giornata di gare aidi nuoto e con la prima prova ace da parte della nazionale maschile dicon il Settebello che fa il suo ...Il coach del Setterosa Carlo Silipo ha commentato nella zona mista il successo larghissimo contro l'Argentina nell'esordio aldi Fukuoka con il punteggio di 27 - 1: 'Queste partite sono utili per provare schemi e testare la condizione fisica. Abbiamo avuto qualche difficoltà all'inizio; poi le ragazze si sono ...

Come riporta Federnuoto.it, la Nazionale di Carlo Silipo, bronzo europeo a Spalato 2022, soffre un paio di minuti, fino all’1-1 di Leonard, poi blinda la porta con Banchelli prima e Condorelli ...FUKUOKA (Giappone) - La partenza è quella che ci si aspettava. Ha vita facile l'Italia ai ventesimi Mondiali di pallanuoto femminile a Fukuoka. Il Setterosa, nel match d'esordio per il gruppo C, ha ...