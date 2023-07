Palazzo crollato a Torre del Greco | edifici vecchi e senza manutenzione | in un solo giorno cinque interventi

Al momento il bilancio delle operazioni di ricerca e soccorso tra le macerie delè di tre persone estratte vive, una ragazza di 19 anni e due uomini, uno dei quali ha riportato le ...... si trova in corso Umberto I, la parte crollata è quella all'angolo con vico Pizza, strada stretta al cui ingresso erano posti due archi in pietra che collegavano ilparzialmentecon ...Lui trova la sua auto e le dà fuoco nel parcheggio dei carabinieri, ci sono feriti La palazzina crollata è contigua ad altri vecchi edifici, ora sgomberati in via precauzionale. '...

Palazzo crollato a Torre del Greco, estratte vive tre persone. Feriti anche un passante e una bambina Corriere della Sera

Un tonfo, un boato, e in una nube di polvere una vecchia palazzina di tre piani crolla al suolo, nel cuore del centro storico di Torre del Greco. Si teme la strage, quando i ...