Palazzina si briciola | paura a Torre del Greco | 5 feriti | tutti estratti dalle macerie

(Di domenica 16 luglio 2023) Immagini drammatiche arrivano dadel Grego, dove alle 10 della mattina di domenica 16 luglio è crollata unadi tre piani dove vivevano una trentina di persone. Il bilancio ufficiale è di cinque ferite, tre persone sono state estratte. Nessuno sarebbe in pericolo di vita. Scongiurata la presenza di bambini sotto le, come avevano temuto i residenti della zona. Isono complessivamente tre, due uomini e una donna di 19 anni, a loro si aggiungono i due passanti, un uomo e una bambina, che si trovavano davanti all'edificio al momento del crollo. Entrai, colpiti, non hanno riportato ferite gravi. In questo video girato dai droni dei Vigili del Fuoco si vede l'impressionate cratere del crollo. ...