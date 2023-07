Palazzina crollata a Torre del Greco | le immagini dei primi soccorsi e della ricerca dei superstiti sotto le macerie

(Di domenica 16 luglio 2023) Caos e devastazione nel centro storico didel, dove èunadi tre piani. La gente degli edifici vicini è scesa in strada, mentre vigili del fuoco, carabinieri e protezione civile stanno scavando alladi. Non è chiaro quante persone fossero nell’edificio. Un passante e un bimbo, investiti dalle, sono statie medicati. Le loro condizioni non destano preoccupazione. Il sindaco didel, che si trovava fuori città, sta rientrando per seguire le operazioni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

