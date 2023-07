Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono tornati insieme | parla lei

Un nuovo capitolo della soap opera trae Daniele Dal Moro sembrerebbe prossimo ad aprirsi. Nonostante le precedenti dichiarazioni dell'ex gieffino , dove aveva ribadito la fine della relazione con la modella venezuelana, una ...L'amore fa male . Ma anche la mancanza d'amore può dare alla testa. Lo dimostra Daniele Dal Moro , che dopo la recente separazione shock dasi è reso protagonista di una gaffe clamorosa . L'ex GF Vip ha infatti affermato su Twitch di aver ricevuto un'offerta dalla Spagna : era stato scelto come tronista di Uomini e Donne in ...Non sono sicuramente giornate facili per Daniele Dal Moro . L'ex vippone ha da poco terminato la sua turbolenta relazione con, con una rottura tutt'altro che pacifica e serena. Dopo una feroce lite in Sardegna, i due hanno provato a darsi un'ulteriore possibilità, ma qualcosa è andato storto. E, tra botta e ...

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli insieme a Verona, nuova pace tra gli ex del GF Vip Fanpage.it

Dopo gli scontri di questi giorni Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno fatto sapere che sono tornati insieme. Parla l'influencer ...Daniele Del Moro a Uomini e donne spagnolo «Alquanto difficile», sostengono i suoi fan. L'ex gieffino, dopo i vari tira e molla con Oriana Marzoli potrebbe star pensando ...