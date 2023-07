Ora la sinistra vuole rimettere i migranti in hotel

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 16 luglio 2023) Oggi Giorgia Meloni torna per la seconda volta in Tunisia nel giro di un mese, accompagnata dalla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. La missione è di importanza vitale per il futuro non solo dell'Italia ma dell'Europa. Gli arrivi di clandestini sono fuori controllo, e non a causa del centrodestra, come si ostina a sostenere l'opposizione, bensì a causa dell'instabilità dell'Africa, del Nord e subsahariana, conseguente alle primavere arabe d'ispirazione obamian-progressista. Il problema, come da sempre sostiene la premier, si risolve dall'altra parte del Mediterraneo, fermando le partenze, operazione più facile rispetto all'attivare i rimpatri. Questo non toglie però che, fintanto che non si firma un accordo con Tunisi, e probabilmente anche dopo, gli immigrati illegali continuino ad arrivare. I NODI POLITICI - Su come gestirli il governo e l'opposizione hanno ...