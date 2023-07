Onu | nel 2022 la fame ha colpito circa 735 mln di persone | 122 mln in più rispetto al 2019

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 16 luglio 2023) Lo rileva l’ultimo rapporto pubblicato congiuntamente ad altre agenzie specializzate delle Nazioni Unite Lo spettro dellaminaccia oltre 122 milioni diin più nel mondoal, a causa sia della pandemia che del susseguirsi di shock climatici e conflitti, compresa la guerra in Ucraina. È quanto si legge nell’ultimo rapporto dal titolo ‘Lo stato della sicurezza alimentare e della nutrizione nel mondo’ (Sofi), pubblicato congiuntamente da cinque agenzie specializzate delle Nazioni Unite. “Senza un cambio di rotta, l’Obiettivo di sviluppo sostenibile centrato sul porre fine allaentro il 2030 non sarà raggiunto”, avvertono l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (Fao), il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (Ifad), il Fondo delle ...