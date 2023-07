(Di domenica 16 luglio 2023) Due dei migliori smartphone di fascia media a. Ti aiutiamo a scegliere tra90 e3, prezzo simile ma soprattutto in promozione fino a fine mese. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Dopo un anno di pausa torna il "capostipite" della seriedi, dopo qualche scivolone sulla serie CE (quella ancora più economica). Scopriamo il nuovo3 in questa recensione completa. PRO Ricarica molto rapida Hardware potente ...Passi avanti nella fotografia, ma non chiamatelo cameraphone Il nuovo sensore principale per la fotocamera è il Sony IMX890 , lo stesso utilizzato da Oppo Reno10 Pro,CE 3 e Oppo Find N2 ...Honor 90 Lite 74.5 x 162.9 x 7.48 mm 6.7 pollici - 2388x1080 pxCE 3 Lite 76 x 165.5 x 8.3 mm 6.72 pollici - 2400x1080 px Samsung Galaxy A34 78.1 x 161.3 x 8.2 mm 6.6 pollici - 2340x1080 ...

OnePlus Nord 3 vs Honor 90, confronto: una sfida ad armi pari (video) TuttoAndroid.net

OnePlus Open, il pieghevole debutta entro agosto, più precisamente il 29 del mese: presto potremo vedere il nuovo form factor ...OnePlus Nord 3 è l'ennesimo medio di gamma 2023: una fascia ricca di dispositivi che crea tantissima concorrenza. Scoprilo nella recensione.