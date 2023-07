Onana si prepara a dire addio all’Inter Pochissimo alla chiusura – TS

(Di domenica 16 luglio 2023) È solo questione di ore ediventerà a tutti gli effetti un giocatore del Manchester United. La trattativa con l’Inter è alle fasi finali. TuttoSport fa luce sulle tempistiche.– Mancano davvero poche ore all’di André. Secondo quanto emerge da TuttoSport il portiere camerunense il via libera per il trasferimento al Manchester United arriverà fra oggi o domani. Ad allungare i tempi delladella trattativa, ormai quasi del tutto completata, è stato il nuovo episodio della telenovela di Romelu Lukaku. Ma i presupposti per la partenza di, dquale l’Inter incasserà 55 milioni di euro (se tutti i bonus, anche quelli più difficili, verranno raggiunti), ci sono tutti. Poi la dirigenza nerazzurra sarà pronta ...

L' Interle uscite. La società nerazzurra è pronta sfoltire la rosa e a renderla più competitiva in vista della prossima stagione. Dopo le partenze di Brozovic e di, potrebbe aggiungersi anche ...L'Inter si, ma a questo punto sarebbe meglio dire "preparava" a riabbracciare Romelu Lukaku . La lunga ...verso il Manchester United: ecco le risorse per Lukaku . Lukaku e il giallo ...... Yann Sommer ONLY ITALY La giornata di calciomercato di oggi venerdì 14 luglio: Ore 11:35 - L'Interle offerte per Sommer e Trubin Oggi potrebbe essere il giorno di, l'affare con il ...

Inter, Onana prepara le valigie: il Manchester United alza l'offerta Footballnews24.it

André Onana saluta l'Inter e prepara definitivamente le valigie in virtù anche dell'offerta al rialzo del Manchester City che attende l'arrivo del portiere ...L’Inter si prepara al dopo André Onana. Idee chiare per i dirigenti nerazzurri e un’importante novità arriva proprio questa mattina, svela il nostro Fabrizio Romano su Twitter: “Yann Sommer ha detto ...