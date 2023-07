Onana-Manchester United | atteso via libera Inter! Una data – Sky

(Di domenica 16 luglio 2023)è ad un passo dal. Secondo Sky Sport il calciatore attende il viadall’Inter: unaper chiudere ATTESA – Andréè destinato al. Secondo Sky Sport per il portiere domani dovrebbe essere l’ultimo giorno da calciatore dell’Inter: l’accordo fra i Red Devils ed i club nerazzurro per il trasferimento dell’ex Ajax è stato raggiunto sulla base di 50 milioni più bonus.attende solo il viadell’Inter: fra domani e martedì volerà aper le visite mediche e la firma. L’avventura diin nerazzurro è ormai agli sgoccioli. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile ...

... la questione prioritaria in casa Inter torna ad essere la definizione dell'operazione che porterà AndrèalUnited per 50 milioni di euro più bonus e, di riflesso, l'accelerata per ...Ore decisive per completare il trasferimento di: il sostituto è Sommer Sono le ore decisive per completare il trasferimento di AndréalUnited . L'operazione è ampiamente ...Era strapromesso all'Inter, che per permetterselo ha praticamente venduto il portierealUnited. Invece ora l'attaccante belga è il peggior incubo dei tifosi interisti. La storia si ...

Onana al Manchester United, questione di ore. All'Inter 52 milioni, poi subito Sommer La Gazzetta dello Sport

SLITTA L'OK - Il club nerazzurro in tutto questo osserva, forte dell'accordo totale già raggiunto con Sommer e convinta che, a fronte del pagamento della clausola, nessuno possa intralciare i propri ...L'Inter non ha messo nel mirino il solo Yann Sommer dal Bayern Monaco: il club nerazzurra ha trovato l'apertura per l'acquisto Gravenberch ...