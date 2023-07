Onana al Manchester United | accordo con l’Inter La partenza ? Sky

(Di domenica 16 luglio 2023) Tutto fatto tra Inter eper. Fissata anche laverso l’Inghilterra del portiere camerunese. I dettagli IN CHIUSURA ?chiude per Cuadrado e vende Andréal. Tutto fatto per il portiere camerunese. Come riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport 24, affare da 50 milioni di euro più bonus. Le parti stanno sistemando gli ultimi dettagli sulle modalità di pagamento. Il giocatore partirà pertra domani o martedì. Li farà le visite mediche e poi firmerà il suo nuovo contratto. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto ...

... quella che stava per arrivare doveva essere la settimana del 9 in casa Inter , quella in cui, con la cessione dialUnited, si sarebbe sbloccato il ritorno in nerazzurro di Romelu ...Consempre più vicino alUnited, l'Inter deve accelerare per il portiere e ha una buona notizia: 'C'è la clausola'Come vi raccontiamo ormai da settimane su queste pagine, l'accordo tra l'...Intanto, restando ai temi Inter - Inghilterra,è sempre più vicino alUnited.

Onana al Manchester United, questione di ore. All'Inter 52 milioni, poi subito Sommer La Gazzetta dello Sport

La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità ...Onana, lo United accontenta l’Inter. Domani la fumata bianca per il portiere camerunese: i dettagli È attesa nella giornata di domani la fumata bianca tra Inter e… Leggi ...