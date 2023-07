Onana | accordo Inter-Manchester United | la data della partenza ? Sky

(Di domenica 16 luglio 2023)è a un passo dall’addio all’. Il portiere ha limato gli ultimi dettagli con ile si sta preparando a partire:trovato tra i due club. Le novità di Sky Sport.? Tra domani e martedì Andrépartirà con direzione, sponda. L’affare decollerà per 50 milioni di euro più bonus. La società inglese e l’hanno trovato l’. Mancavano, infatti, come riferito da Sky Sport, solamente gli ultimi dettagli sul contratto del portiere. Ma la fumata bianca è ormai scontata.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...

Porte girevoli e cambiamenti importanti. Non solo, che ormai è del Manchester United per una cifra che alcuni anni fa sarebbe stata considerata ... L'tra i due club è stato trovato con la ......prioritaria in casa Inter torna ad essere la definizione dell'operazione che porterà Andrèal ... SLITTA L'OK - Il club nerazzurro in tutto questo osserva, forte dell'totale già raggiunto ...... il sostituto è Sommer Sono le ore decisive per completare il trasferimento di Andréal ...e firma con l'Inter Vai alla Fotogallery

Inter, Onana in partenza: accordo trovato con Sommer Fantacalcio ®

La dirigenza del Barcellona potrebbe proporre all' Inter l'acquisto di Clement Lenglet, che sarebbe finito fuori dal progetto tattico dell'allenatore Xavi; i nerazzurri starebbero riflettendo ...Il difensore brasiliano potrebbe fare ritorno all'Inter come rinforzo per la fase difensiva in alternativa a Dimarco ...