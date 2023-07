Olimpiadi 2024 Schwazer | Malagò e un sogno folle e meraviglioso Il diritto di Alex di essere un atleta

Lesembrano ancora lontane ma sono dietro l'angolo: il programma della marcia prevede la 20 km individuale (sulla carta dovrebbero correre Massimo Stano , campione in carica, Francesco ...In attesa di sapere se si giocherà alledi Los Angeles, nelci saranno i Mondiali e in questi giorni inizia il primo torneo professionistico in Nord ......il podio e di conseguenza neanche a guadagnare - per il momento - il pass olimpico per Parigi. ... Dopo la mononucleosi allenon mi fa paura più niente. So quello che valgo; non cederò, ...

Schwazer, quella marcia tra gli ostacoli per sognare Parigi 2024 La Gazzetta dello Sport

In attesa di sapere se si giocherà alle Olimpiadi di Los Angeles, nel 2024 ci saranno i Mondiali e in questi giorni inizia il primo torneo professionistico in Nord America ...Esiste un sogno in cui confluiscono Alex Schwazer e le Olimpiadi del 2024 Sì, nonostante sia tecnicamente impossibile pensarlo. E quel sogno, laddove esista, è solo nostro o anche del marciatore