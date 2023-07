Nuovo prestito | il Napoli è pronto a dare l’ok

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 16 luglio 2023) Ilin questi giorni è al lavoro per definire una cessione: la partenza è scontata, il tecnico Garcia ha dato il via libera Primi colpi in entrata per il. I Campioni d’Italia, in seguito al meeting andato in scena tra il presidente Aurelio De Laurentiis e Rudi Garcia, si sono messi al lavoro individuando alcuni elementi molto graditi dal tecnico. Per sostituire Kim Min-jae (ad un passo dal Bayern Monaco) il club ha messo nel mirino Max Kilman ma restano vive le piste che conducono a Robin Le Normand e Perr Schuurs. Nei radar c’è anche Davide Faraoni, il quale andrebbe a recitare il ruolo di alternativa a Giovanni Di Lorenzo. Definiti, poi, una serie di divorzi. Diversi i componenti della rosa destinati a partire. Uno di questi, ad esempio, risponde al nome di Alessandro Zanoli reduce dall’ottima stagione (almeno dal punto di vista ...