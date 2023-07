Nuoto di fondo | Wellbrock domina la 10 km ai Mondiali 2023 Acerenza e Paltrinieri ai piedi del podio

Leggi su oasport

(Di domenica 16 luglio 2023) Secondo giorno di gare deididia Fukuoka (Giappone) che va in archivio e per la Germania ci sono validi motivi per festeggiare. Dopo il sigillo iridato di Leonie Beck di ieri (atleta allenata da Fabrizio Antonelli nel gruppo italiano), è arrivato il sigillo del campione olimpico in carica, Florian. Nello specchio d’acqua del Seaside Momochi Beach Park, la 10 km maschile è stata quasi completamenteta dall’asso teutonico che, in testa fin dalle prime battute, ha cercato di imporre un ritmo molto elevato per mettere in difficoltà i suoi rivali ed effettuare una prima scrematura. A metà della provasaggiamente, un po’ come avviene nel ciclismo, ha lasciato l’iniziativa a un altro dei favoriti della vigilia, l’ungherese Kristóf Rasovszky, ma ...