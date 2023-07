Nuoto di fondo | Gregorio Paltrinieri | “Da gennaio mi sono fermato sei volte per problemi fisici | non ne avevo…”

Leggi su oasport

(Di domenica 16 luglio 2023) Dura da mandare giù. Nonarrivate buone notizie dalla 10 km didiin questi Mondiali 2023 di Fukuoka (Giappone). L’Italia delle acque libere, dopo aver dovuto incassare i mancati pass olimpici nella gara femminile per il sesto e decimo posto di Ginevra Taddeucci e di Giulia Gabbrielleschi, è rimasta a bocca asciutta anche nella prova maschile in cui si sperava di fare bottino pieno. Sì, perché Domenico Acerenza e, rispettivamente argento e oro mondiale a Budapest l’anno scorso, hanno concluso in quarta e quinta posizione e di conseguenza non hanno staccato il biglietto per Parigi 2024, dal momento che il regolamento prevede che in Giappone solo i medagliati posconquistare anche la qualificazione a Cinque Cerchi. Una seconda possibilità ci sarà ...