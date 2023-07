Nuoto di fondo | Domenico Acerenza ammette | “Non ne avevo Per Doha dovremo allenarci meglio”

(Di domenica 16 luglio 2023) Niente medaglie e carte olimpiche per l’Italia deldia questi Mondiali di Fukuoka (Giappone). Le acque libere nipponiche sono state amare per il Bel Paese che si augurava di raccogliere podi e pass a Cinque Cerchi, ma nei primi due giorni di gare il bilancio è stato purtroppo negativo. Delusione c’è soprattutto per la gara maschile dove tra le fila azzurre si poteva contare sull’oro e argento iridato dell’edizione dell’anno passato, ma sia Gregorio Paltrinieri chenon hanno messo in mostra quella condizione fisica, che aveva portato entrambi sul podio mondiale nelle acque del lago Balaton. La 10 km odierna ha sorriso al tedesco Florian Wellbrock, grandissimo interprete della specialità e oro olimpico in carica. Il teutonico ha fatto vedere fin dalle prime battute una condizione ...

FUKUOKA. Mimmo quarto e Greg quinto. La 10 km di nuoto di fondo maschile ai Mondiali di Fukuoka lascia gli azzurri Acerenza e Paltrinieri fuori dal podio e dalla qualificazione olimpica per Parigi 2024 che va invece ai primi tre. Vince il campione dei Giochi ... Nel nuoto di fondo ci sono gomitate e non si fanno sconti, nemmeno agli amici. Anche se il nuoto in acque libere può diventare una ricerca di benessere, perfino interiore. Paltrinieri lo ha raccontato a Buffa ... Negli occhi ancora impresso il capolavoro di Paltrinieri nel corso dell'edizione 2022 dei Mondiali di nuoto di fondo, quando la 10 km è diventata occasione per ribadire, una volta di più, quanto

LIVE Nuoto di fondo, 10 km Mondiali 2023 in DIRETTA: dall'1.00 in gara Acerenza e Paltrinieri OA Sport

Secondo giorno di gare dei Mondiali di nuoto di fondo a Fukuoka (Giappone) che va in archivio e per la Germania ci sono validi motivi per festeggiare. Dopo il sigillo iridato di Leonie Beck di ieri ... Qualificazioni ai Giochi rimandate ai Mondiali di Doha 2024. Greg, problemi di salute e con la febbre: "Mentalmente c'ero, fisicamente no"