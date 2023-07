Nuoto di fondo | Domenico Acerenza | “10 km allucinante | oggi non avevo il ritmo dei medagliati”

Leggi su oasport

(Di domenica 16 luglio 2023) Niente medaglie e carte olimpiche per l’Italia deldia questi Mondiali di Fukuoka (Giappone). Le acque libere nipponiche sono state amare per il Bel Paese che si augurava di raccogliere podi e pass a Cinque Cerchi, ma nei primi due giorni di gare il bilancio è stato purtroppo negativo. Delusione c’è soprattutto per la gara maschile dove tra le fila azzurre si poteva contare sull’oro e argento iridato dell’edizione dell’anno passato, ma sia Gregorio Paltrinieri chenon hanno messo in mostra quella condizione fisica, che aveva portato entrambi sul podio mondiale nelle acque del lago Balaton. La 10 km odierna ha sorriso al tedesco Florian Wellbrock, grandissimo interprete della specialità e oro olimpico in carica. Il teutonico ha fatto vedere fin dalle prime battute una condizione ...