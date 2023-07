Nuoto artistico | Mondiali Fukuoka 2023 | Giappone ancora trionfante | i fratelli Sato vincono nel duo misto tecnico

(Di domenica 16 luglio 2023) La prima volta delnel duoaidi. ITomoka e Yotarosfruttano l’assenza dell’Italia, assente a causa dell’infortunio di Giorgio Minisini, e diventano finalmente campioni del mondo avanti al loro pubblico didopo i due argenti dello scorso anno dietro proprio alla coppia azzurra. La Marine Messe Hall A era tutta un fremito avanti ai propri beniamini, soprattutto perché nell’aria si sentiva che sarebbe potuta arrivare la doppietta dopo il successo di ieri di Yukiko Inui nel solo. E così è stato per gli atleti del Sol Levante: non l’esercizio più difficile del lotto, ma con il coefficiente rispettato (30.3000), punteggio più alto sia per impressione artistica che per ...

... italiani in gara lunedì 17 luglio 2.00 - 3.45 Tuffi Sincro trampolino 3m femminile - Preliminari: CHIARA PELLACANI ED ELENA BERTOCCHI 2.00 - 4.45Solo libero femminile - Preliminari: ...Ore 2Femminile libero. Ore 5.30 Tuffi Piattaforma 10 metri Maschile Sincro. Ore 6.30 Pallanuoto Maschile Francia - Italia. Ore 7Finale Solo Maschile ...Fari puntati anche sull'esordio del Setterosa di Carlo Silipo, mentre proseguono le spettacolari gare di tuffi e. Di seguito, il programma dettagliato con gli orari italiani (sette ...

Le azzurre chiudono il preliminare alle spalle della Grecia e della Cina FUKUOKA (GIAPPONE) (ITALPRESS) - 'Italia is on fire', cantava tutta ...Nel segno del fuoco, il team azzurro torna a gareggiare, a Fukuoka, nella terza giornata del campionato del mondo di nuoto artistico. In squadra, per il tecnico, ci sono quattro new entry (Isotta Spor ...