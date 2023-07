Nuoto artistico | Mondiali | azzurre in finale col terzo punteggio

Ai Mondiali di Fukuoka, l'Italia delva in finale a 12 (martedì) nella Squadra programma Tecnico col terzo punteggio. L'Italia ottiene 251.7359 punti (154.8879 per gli elementi e 96.6500 di impressione artistica) nella ...La squadra italiana diha conquistato l'accesso alla finale del tecnico ai Mondiali in corso a Fukuoka con il terzo punteggio assoluto, alle spalle della Cina e della Grecia. Le azzurre - Isotta Sportelli, ...... italiani in gara lunedì 17 luglio 2.00 - 3.45 Tuffi Sincro trampolino 3m femminile - Preliminari: CHIARA PELLACANI ED ELENA BERTOCCHI 2.00 - 4.45Solo libero femminile - Preliminari: ...

Tutti si aspettavano che vincesse la Spagna, dopo il miglior punteggio ottenuto nel preliminare (244.1433) e considerando l'assenza forzata di Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero, bicampioni del mond ...Nel Duo tecnico misto senza l’Italia iridata uscente (per via dell’operazione a Giorgio Minisini) a vincere è la coppia nipponica Toma e Yotaro Sato con 255,5066 sulla Spagna di Dennis Gonzalez Boneu ...