Nuoto artistico | Mondiali | argento Italia nel duo tecnico

Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero hanno conquistato l'argento nel duo tecnico delai Mondiali di Fukuoka. E' la prima medaglia del team italiano alla rassegna in corso in Giappone. L'oro è andato al Giappone, il bronzo alla Spagna. . 16 luglio 2023La squadra italiana diha conquistato l'accesso alla finale del tecnico ai Mondiali in corso a Fukuoka con il terzo punteggio assoluto, alle spalle della Cina e della Grecia. Le azzurre - Isotta Sportelli, ...Ai Mondiali di Fukuoka, l'Italia delva in finale a 12 (martedì) nella Squadra programma Tecnico col terzo punteggio. L'Italia ottiene 251.7359 punti (154.8879 per gli elementi e 96.6500 di impressione artistica) nella ...

