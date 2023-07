Nuoto artistico | Lucrezia Ruggiero | “Non abbiamo sbagliato nulla”; Linda Cerruti | “Un tuffo durato tre minuti e mezzo”

(Di domenica 16 luglio 2023) Si sblocca il medagliere dell’Italia ai Mondiali delle discipline acquatiche in corso di svolgimento a Fukuoka, in Giappone, grazie a, che nell’ultima finale di giornata centrano una stupenda medaglia d’argento nel duo tecnico femminile del. Le due azzurre hanno commentato la loro impresa. La gioia di: “Evviva! Non. Questa sera bistecche. Siamo contente di quello chefatto e considerando che questo è il nostro esordio mondiale come coppia, è un ottimo punto di partenza. Nonfatto errori e il primo obiettivo l’raggiuto”. La riflessione di ...

Le azzurre Lucrezia Ruggiero e Linda Cerruti hanno conquistato la medaglia d'argento ai Mondiali dia Fukuoka 2023 nell'duo tecnico con 263.0334 punti. E' la prima medaglia dell'Italia a questi Mondiali. Oro al Giappone con la coppia composta da Mashiro Yasunaga e Moe Higa con 273.Si sblocca il medagliere azzurro ai mondiali didi Fukuoka, in Giappone. L'impresa di giornata porta la firma di Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero , che conquistano una storica medaglia d'argento nella finale del duo tecnico. Le due italiane ...La sorpresissima delazzurro. Una medaglia mai vista in un specialità olimpica ovvero il Duo tecnico peraltro inedito. L'argento delle meraviglie per Linda Cerruti, 29 anni savonese, e Lucrezia Ruggiero, ...

In chiusura della terza giornata dei campionati del mondo delle discipline acquatiche a Fukuoka, in Giappone, arriva la prima medaglia per l' Italia. Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero hanno infatti co ...