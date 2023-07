Nuoto artistico | l’Italia approda in Finale nel tecnico con il terzo punteggio dei preliminari!

(Di domenica 16 luglio 2023) Ha preso il via nella nottata italiana la terza giornata di gare e alla Marine Messe Hall A di Fukuoka (Giappone), sede dei Mondiali degli sport acquatici 2023. Ilha proposto la fase preliminare deldella prova a squadre., rappresentata da Linda Cerruti, Marta Iacoacci, Isotta Sportelli, Enrica Piccoli, Sofia Mastroianni, Lucrezia Ruggiero, Francesca Zunino e da Giulia Vernice, ha ottenuto un ottimo riscontro. Le ragazze del Bel Paese, infatti, hanno terminato alposto la fase eliminatoria e si sono quindi qualificate per lain programma il 18 luglio alle 12.30 italiane. Partendo da un grado di difficoltà di 38.80, la giuria ha riconosciuto nella routine nostrana 31.4500 con un’impressione artistica pari a 96.6500 e un’esecuzione di ...

Finale conquistata anche dalle ragazze del, con tante esordienti alla prima rassegna iridata della loro carriera: Linda Cerruti, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianno, ...Pedotti, atleta del Bustoe campionessa italiana juniores, ha affrontato senza timori la prima finale in una rassegna iridata, stabilendo il record personale di 223.7133 punti con il nuovo ..., Pedotti quinto nel singolo con il personale. Ilregala un'altra giornata di grande spettacolo e anche di buoni risultati per i colori azzurri. La squadra molto ...

Altri due titoli da assegnare ai Mondiali di nuoto artistico 2023 nel Marine Messe Hall A di Fukuoka, in Giappone. La Nazionale Italiana di Patrizia Giallombardo sarà protagonista in due gare in quest ...Susanna Pedotti centra uno stupendo quinto posto nella finale del solo tecnico femminile ai Mondiali 2023 di nuoto artistico, in corso a Fukuoka, in Giappone: l'azzurra migliora sensibilmente sia il p ...