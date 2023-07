Nuoto artistico | Cerruti - Ruggiero argento nel duo tecnico

(Di domenica 16 luglio 2023) La sorpresissima delazzurro. Una medaglia mai vista in un specialità olimpica ovvero il Duoperaltro inedito. L'delle meraviglie per Linda, 29 anni savonese, e ...

La sorpresissima delazzurro. Una medaglia mai vista in un specialità olimpica ovvero il Duo tecnico peraltro inedito. L'argento delle meraviglie per Linda Cerruti, 29 anni savonese, e Lucrezia Ruggiero, ...Ore 2Femminile libero. Ore 5.30 Tuffi Piattaforma 10 metri Maschile Sincro. Ore 6.30 Pallanuoto Maschile Francia - Italia. Ore 7Finale Solo Maschile ...Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero hanno conquistato l'argento nel duo tecnico delai Mondiali di Fukuoka. E' la prima medaglia del team italiano alla rassegna in corso in Giappone. L'oro è andato al Giappone, il bronzo alla Spagna. . 16 luglio 2023

