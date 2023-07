Nuoto artistico | Cerruti-Ruggiero argento nel doppio ai Mondiali

Leggi su agi

(Di domenica 16 luglio 2023) AGI - Lindae Lucreziahanno conquistato la medaglia d', la prima in assoluto per l'Italia ai Campionatididi Fukuoka in Giappone, neltecnico del. La nuova coppia italiana ha totalizzato 263.0334 punti al termine di una prestazione senza errori. Oro alle giapponesi Mashiro Yasunaga e Moe Higa (273.9500), bronzo alle spagnole Iris Tio Casas e Alisa Ozhogina Ozhogin (257.8368).